Россиянин едва не задохнулся из-за зуба в носу

В носу жителя Оренбургской области нашли зуб
Telegram-канал ГАУЗ «ГБ» г. Орска

В Орске врачи обнаружили зуб в носовой пазухе у мужчины, который обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. Об этом сообщает городская больница Орска.

Диагностика показала, что в правой носовой пазухе мужчины находится зуб. Мужчина вспомнил, что незадолго до этого удалял зуб у стоматолога. Как пояснили врачи, во время процедуры могла нарушиться целостность костной перегородки между зубным рядом и пазухой, из-за чего зуб или его фрагмент сместились внутрь.

Заведующая лор-отделением с помощью эндоскопической стойки извлекла инородное тело, которое глубоко застряло в носу и мешало дыханию. Извлеченный зуб подарили пациенту на память.

До этого врачи Новосибирской городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи спасли мальчика, который неделю проходил с застрявшим в бронхах зубом.

Ранее в Башкирии врачи нашли в ухе женщины застрявший наконечник ручки.

 
