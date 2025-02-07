Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина потеряла 2,5 млн рублей и едва не осталась без дома из-за любви к «Илону Маску»

В Бразилии мошенник притворился Илоном Маском и выманил у женщины 2,5 млн рублей
close
IMAGO/Faye Sadoun/Global Look Press

Жительница Бразилии познакомилась с мошенником и влюбилась в него. Об этом сообщает Daily Mail.

Аферист, представившийся бизнесменом Илоном Маском, написал 69-летней жительнице города Формоза в соцсетях, но позже они стали общаться в мессенджере. Женщина сохранила номер мошенника как «Моя любовь Илон».

В течение трех месяцев пара общалась по несколько часов в день, но вскоре «предприниматель» начал просить деньги на разные нужды, например на заправку своего самолета. За переводы он обещал ей подарки и цветы, которые женщина так и не получила.

Сначала бразильянка отправляла небольшие суммы из своих накоплений, но позже мошенник вынудил пострадавшую взять два кредита. В общей сложности она отдала $26 000 (более 2,5 миллионов рублей).

Влюбленная женщина планировала продать дом стоимостью около $86 000 (около 8,3 млн рублей), так как на эти деньги «Маск» якобы хотел создать инвестиционную платформу.

На переписку матери обратили внимание дети. Несмотря на их доводы, в беседе с злоумышленником бразильянка говорила, что они с мужчиной «все докажут» и «им нечего скрывать».

Как полагают сотрудники полиции, аферу совершала преступная группа, деньги пострадавшая отправляла на подставные счета.

Ранее ученый из Петербурга два месяца общался с аферистами и отдал им почти 20 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами