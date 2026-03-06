Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Пассажирка лишилась импланта после стандартной процедуры контроля в аэропорту

Пассажирку со спинномозговым имплантом заставили пройти через сканер в аэропорту
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В США сотрудники аэропорта заставили пассажирку пройти через металлодетектор и сломали ей спинномозговой имплант. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Жительница штата Джорджия Керри Томас подала иск в окружной суд Атланты. Она требует компенсацию от Управления транспортной безопасности США (TSA) за повреждение имплантированного стимулятора спинного мозга на досмотре в аэропорту.

Инцидент произошел 21 мая 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. Женщина сообщила сотруднику о спинальном устройстве для купирования хронической боли, показала медицинсую справку и попросила личный досмотр.

Однако сотрудник TSA проигнорировал ее просьбу, заявив, что единственный способ попасть на борт — пройти через аппарат. Второй офицер заверил, что сканер «отрегулирован и перекалиброван», а значит безопасен для пассажиров с медицинскими имплантами.

Когда она вошла в устройство, то почувствовала удар электромагнитным зарядом, и ее имплант вышел из строя. После этого женщине потребовалась новая операция, что повлекло крупные денежные расходы.

Ранее россиянке с инвалидностью пришлось подняться с кресла, чтобы забрать багаж в аэропорту Стамбула.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!