Пассажирка лишилась импланта после стандартной процедуры контроля в аэропорту

Пассажирку со спинномозговым имплантом заставили пройти через сканер в аэропорту

В США сотрудники аэропорта заставили пассажирку пройти через металлодетектор и сломали ей спинномозговой имплант. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Жительница штата Джорджия Керри Томас подала иск в окружной суд Атланты. Она требует компенсацию от Управления транспортной безопасности США (TSA) за повреждение имплантированного стимулятора спинного мозга на досмотре в аэропорту.

Инцидент произошел 21 мая 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. Женщина сообщила сотруднику о спинальном устройстве для купирования хронической боли, показала медицинсую справку и попросила личный досмотр.

Однако сотрудник TSA проигнорировал ее просьбу, заявив, что единственный способ попасть на борт — пройти через аппарат. Второй офицер заверил, что сканер «отрегулирован и перекалиброван», а значит безопасен для пассажиров с медицинскими имплантами.

Когда она вошла в устройство, то почувствовала удар электромагнитным зарядом, и ее имплант вышел из строя. После этого женщине потребовалась новая операция, что повлекло крупные денежные расходы.

Ранее россиянке с инвалидностью пришлось подняться с кресла, чтобы забрать багаж в аэропорту Стамбула.