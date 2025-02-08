Россиянам дали советы, стоит ли сейчас брать ипотеку

В вопросе о том, брать ипотеку сейчас или подождать, все зависит от вашей индивидуальной ситуации. Но есть несколько общих моментов, рассказал «Газете.Ru» Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.

«Во-первых, высокая ключевая ставка с нами надолго. Согласно среднесрочным прогнозам Центробанка, ключевая ставка вернется на уровень ниже 10% не ранее 2027 года, и ждать ставок 10-12% по ипотеке до этого момента вряд ли стоит. Однако к 2027 году количество ввода нового жилья на рынке будет минимальным, поскольку новых стартов мало, при этом спрос, напротив, возрастет. А согласно рыночному закону спроса и предложения такой дисбаланс порождает рост цен. Поэтому, если в ваших планах стоит улучшение своих жилищных условий, откладывать покупку на 2027 год вряд ли стоит», — объяснил он.

Во-вторых, существует распространенное заблуждение, что высокая ключевая ставка и дорогая ипотека неизбежно приведут к обвалу цен на жилье.

«Однако в реальности рынок, как мы видим, реагирует иначе – да, на некоторые проекты есть небольшая коррекция до более рыночных значений, но качественные и ликвидные объекты продолжают расти в цене», — сказал эксперт.

В-третьих, многие предполагают, что владельцы квартир, приобретенных по льготной ипотеке, начнут массово их продавать, что обрушит рынок и снизит цены.

«Но этого не случилось, поскольку недвижимость, купленная под 6% годовых на 30 лет, остается выгодным активом, и у людей нет причин от нее избавляться. Поэтому ожидать резкого изменения ситуации, значительных скидок или появления новых возможностей для решения жилищного вопроса не стоит», — заметил он.

Если планируете покупку, а подходящий объект уже найден, откладывать решение может быть невыгодно. Однако если ресурсов не хватает, стоит тщательно взвесить риски. Сейчас стратегия перепродажи недвижимости или флиппинг могут не сработать.

«Рынок нестабилен, и велика вероятность, что застройщик в будущем будет продавать аналогичную квартиру в том же доме по более низкой цене или на более выгодных условиях, что сделает ваше предложение неконкурентоспособным. На мой взгляд, вывод прост: если есть хороший объект для покупки, у вас есть финансовая возможность пусть даже с привлечением ипотеки, и размер ежемесячного платежа вас устраивает, то я бы не стал откладывать сделку. Но необходимо понимать, что инвестиция будет долгосрочной», — резюмировал Зубик.

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