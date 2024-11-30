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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

Больше всего в России вырос спрос на антидепрессанты в Москве и Петербурге

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Аналитики Контур.Маркета выяснили, как менялись цены и спрос на антидепрессанты. Они изучили более миллиона чеков, выданных из разных регионов страны. Эксперты сравнили данные за сентябрь–октябрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Средняя цена на антидепрессанты увеличилась на 10%. Если осенью 2023 года она составляла 576 рублей, то осенью 2024 года уже 629 рублей. Вместе с ценой растет и количество продаж — за год спрос вырос на 7%.

«Можно предположить, что увеличение спроса на антидепрессанты связано с тем, что все большее количество россиян обращаются к психотерапевтам и получают назначение на медикаментозное лечение. А также с расширением возрастного диапазона потребителей. Сегодня на приемах у психологов и подобных специалистов все чаще можно встретить молодых людей в возрасте 16–25 лет, а те, кто до специалистов не доходят, ищут альтернативные решения в аптеках», — отметила аналитик Контур.Маркета Дарья Жигалина.

Так, в Москве и Подмосковье спрос на антидепрессанты вырос на 18%, а средняя цена выросла до 834 рублей (+8%). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос вырос на 17% при средней цене 899 рублей (+3%). В пятерку лидеров по росту спроса также вошли Томская область (+16%), Свердловская область (+14%) и Красноярский край и Ростовская область (оба — +12%).

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