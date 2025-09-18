Пастух случайно нашел закопанную в землю 20-дневную девочку

В Индии пастух случайно обнаружил новорожденного ребенка в поле. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел 15 сентября в штате Уттар-Прадеш. По информации издания, мужчина, как обычно, вывел стадо коз пастись на поле, когда услышал слабый лепет, доносившийся из-под земли. Приблизившись к пригорку, пастух увидел крошечную руку младенца, все тело ребенка было засыпано землей.

Мужчина добежал до деревни, рассказал о случившемся знакомым, и те вызвали полицию. На место ЧП прибыли правоохранители и медики. Младенца забрали в больницу. Там врачи установили, что это девочка и ей около 20 дней от роду. Ребенок успел подхватить инфекцию, медики борются за ее жизнь.

Пока полицейским не удалось установить, кто оставил ребенка в поле. Представители власти пояснили, что кто-то пожелал избавиться от ребенка, вероятно, из-за того, что на свет появилась девочка.

Ранее в Индии мужчина узнал, что у него родилась дочь и заявил о подмене младенца.