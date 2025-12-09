Житель Сочи украл велосипед и выдал себя, сделав одно фото

В Сочи поймали вора, который выдал себя, сделав фото с похищенным велосипедом

В Сочи задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщает городское УВД.

По версии следствия, мужчина вскрыл замок и украл из двора жилого дома велосипед стоимостью 12 тыс. рублей. Затем он бросил его в кустах у одного из городских ТЦ.

Полицейские отследили по камерам маршрут подозреваемого и быстро его задержали. В ходе проверки выяснилось, что тот также украл из сумки женщины два мобильных телефона.

Главным доказательством причастности к преступлениям стала фотография, на которой он запечатлен с похищенным велосипедом. Примечательно, что снимок мужчина сделал на один из украденных телефонов.

Имущество вернули законным владельцам, а в отношении сочинца возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет колонии.

