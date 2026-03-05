Размер шрифта
«Новый опыт»: Лесли заявил, что тюрьма сделает Маркаряна еще популярнее

Секс-гуру Алекс Лесли заявил, что блогер Маркарян выйдет из тюрьмы популярным
Алексей Никольский/РИА Новости

Блогера Арсена Маркаряна, получившего 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма, в тюрьме ждет новый виток образования, и выйдет он оттуда гораздо популярнее. Об этом «Газете.Ru» заявил секс-гуру Алекс Лесли.

«Когда я учился в МГУ, у меня были профессора по квантовой механике, по термодинамике — очень известные люди обучали. И когда я сидел в тюрьме, это было то же самое, что обучение в университете, только аналогов такого обучения в мире нет. Ни Гарвард, ни Оксфорд не учат тому, чему учат в тюрьме. В тюрьме есть профессора по криминалу, люди, которые в состоянии выйти сухими из воды из любой ситуации. Я, например, там сидел с ангелами ада, с якудза, которые рассказывали мне такие вещи, о которых никто не может узнать, кроме как в тюрьме. Это невероятно увлекательно — все это знать и слушать. Именно поэтому я после тюрьмы вышел и написал книгу об этом. Поэтому я воспринимал свое заключение в тюрьме как новый виток образования. И считаю, что Арсен Маркарян займется тем же самым. Это новый уровень в жизни — он пропагандировал то, как быть мужчиной, как бороться со сложностями. И вот у него сейчас фактически идет этап обучения. И когда он выйдет из тюрьмы, он станет гораздо популярнее, потому что ему явно будет что рассказать с учетом нового образования», — сказал Лесли.

Он заявил, что планирует поддерживать связь с Маркаряном и после его выхода из тюрьмы. И пожелал блогеру «изучить жизнь в тюрьме».

«Мы немного с Маркаряном общались, пока он был на свободе. Я в любом случае продолжу с ним общаться, когда он выйдет. Это будет уже другой человек. Будет интересный человек с новым опытом, который будет дальше, я думаю, развиваться. И хочу пожелать ему, конечно, всяческих успехов, научиться там многому, изучить эту жизнь. Здоровья и вообще, конечно, чтобы все было хорошо», — добавил Лесли.

5 марта блогера Арсена Маркаряна приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о реабилитации нацизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее девушка, которая везла Маркаряна в багажнике, опубликовала его письмо с признанием в любви.

 
