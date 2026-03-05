Размер шрифта
Губернатор Карелии высказался о ситуации с пожаром в музее

Парфенчиков: в Петрозаводске при пожаре в музее никто не пострадал
Telegram-канал Парфенчиков|Карелия

Никто из людей не пострадал в результате пожара в Доме горного начальника в Петрозаводске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, информация о возгорании поступила в экстренные службы в 18:07 (совпадает с мск). Уже через несколько минут огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пламени.

«Сейчас на тушении пожара заняты семь единиц техники и 25 человек. Пострадавших нет», — отметил глава региона.

Он добавил, что поручил заместителю премьер-министра Карелии Ларисе Подсадник и председателю регионального Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олегу Полякову отправиться на место происшествия.

Пожар в историческом здании музея природы Карелии в Петрозаводске начался вечером 5 марта. Главное управление МЧС России по республике заявило, что охваченная огнем постройка находилась на реконструкции. В момент возгорания людей внутри не было, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Москве произошел пожар на киностудии.

 
