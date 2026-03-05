Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Мусорщик обнаружил в мусорном контейнере скрывавшегося от полиции мужчину

В США мужчина спрятался от полиции в мусорном контейнере, попав на видео

В американском штате Огайо сотрудник коммунальной службы обнаружил в мусорном контейнере скрывавшегося от полиции мужчину, пишет HuffPost.

Инцидент произошел в городе Хубер-Хайтс. На опубликованной полицией записи с видеорегистратора видно, как работник санитарной службы подъезжает на мусоровозе к контейнеру, открывает крышку и неожиданно отступает назад, заметив внутри человека. После этого он указывает на бак прибывшим на место полицейским.

Как сообщили в полиции, незадолго до этого мужчина скрылся после остановки автомобиля на дороге. Сотрудники правоохранительных органов на короткое время потеряли его из виду и выставили оцепление в районе.

На видео видно, как подозреваемый выбирается из мусорного контейнера и пытается убежать. Один из офицеров начинает преследование. Во время погони с мужчины слетает обувь.

В итоге подозреваемого задержали. По данным полиции, он не получил травм во время задержания.

Ранее сообщалось, что 83-летней женщине грозит тюрьма из-за выброшенной коробки.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!