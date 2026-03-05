Мусорщик обнаружил в мусорном контейнере скрывавшегося от полиции мужчину

В США мужчина спрятался от полиции в мусорном контейнере, попав на видео

В американском штате Огайо сотрудник коммунальной службы обнаружил в мусорном контейнере скрывавшегося от полиции мужчину, пишет HuffPost.

Инцидент произошел в городе Хубер-Хайтс. На опубликованной полицией записи с видеорегистратора видно, как работник санитарной службы подъезжает на мусоровозе к контейнеру, открывает крышку и неожиданно отступает назад, заметив внутри человека. После этого он указывает на бак прибывшим на место полицейским.

Как сообщили в полиции, незадолго до этого мужчина скрылся после остановки автомобиля на дороге. Сотрудники правоохранительных органов на короткое время потеряли его из виду и выставили оцепление в районе.

На видео видно, как подозреваемый выбирается из мусорного контейнера и пытается убежать. Один из офицеров начинает преследование. Во время погони с мужчины слетает обувь.

В итоге подозреваемого задержали. По данным полиции, он не получил травм во время задержания.

