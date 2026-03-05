Врач рассказала об опасности коктейлей и таблеток для похудения с маркетплейсов

Таблетки для похудения, дренажные смеси и специальные коктейли сами по себе не сжигают жир и даже могут навредить здоровью своими свойствами. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Маркетплейсы переполнены продукцией с обещанием легкого похудения. Жиросжигатели, жидкий карнитин, протеины, таблетки от аппетита, фиточаи, дренажные смеси, кислородные коктейли. Маркетинг здесь играет главную роль, но сказать, что все абсолютно бесполезно, тоже было бы упрощением. Некоторые продукты могут дать эффект, только он совсем не тот, что обещает реклама. Первое, о чем молчат продавцы, — покупка таких напитков работает как ритуал. Человек начинает внимательнее относиться к питанию, больше пить воды, верит в успех. Именно вера и самоконтроль, а вовсе не экстракт гуараны, часто дают первые минус 2–3 кг. Классический эффект плацебо, помноженный на дисциплину», — сказала Мальцева.

Она также пояснила, что потеря веса — это далеко не всегда потеря жира. Мочегонные и слабительные чаи, которые продаются как «дренажные» и «от отеков», просто выводят воду и содержимое кишечника, но не жир. При этом вместе с водой теряются калий и магний, важные для работы сердца.

«Третье. Даже якобы научные ингредиенты работают только в связке с диетой и спортом. L-карнитин действительно транспортирует жирные кислоты в митохондрии, но без физической нагрузки он просто катается по организму без дела. Исследования показывают дополнительные 1–1,5 кг потери веса при строгом дефиците калорий и регулярных тренировках. Сам по себе он бесполезен. Четвертое. Многие дешевые жиросжигатели с маркетплейсов могут содержать незадекларированные компоненты. Правительство РФ недавно внесло в список сильнодействующих веществ новые добавки (реверол, рекардин), потому что их прием грозит снижением либидо, выпадением волос и токсическим поражением печени. Что реально в составе таблетки «от аппетита» за 200 рублей, покупатель просто не знает», — подчеркнула Мальцева.

По ее словам, если рассматривать всю эту продукцию как вспомогательный инструмент внутри работающей системы из дефицита калорий, спорта и режима, отдельные позиции могут добавить 5% к результату за счет психологического настроя.

«Фиточаи и сборы «от отеков» дают слабительный и мочегонный эффект за счет сенны и толокнянки, но для постоянного применения не подходят — потеря воды быстро восполняется, а здоровье подрывается. Термогеники вроде кофе для похудения и гуараны стимулируют нервную систему кофеином, но расход калорий возрастает всего на 3–5%, при этом возможны бессонница и тахикардия. Блокаторы калорий в безрецептурном варианте — это обычно клетчатка или экстракт белой фасоли с эффективностью, близкой к нулю. Протеиновые коктейли «для похудения» — это просто белок, который дает сытость и помогает сохранить мышцы при дефиците калорий. Жиросжигающих свойств у него нет. Кислородный коктейль — это пена из сока и пузырьков кислорода, который из желудка не усваивается, он для легких. Дренажные смеси, компоты и специи для похудения либо усиливают диурез, либо содержат вещества вроде капсаицина и корицы, которые слегка ускоряют метаболизм, но эффект мизерный. Основа всегда одна: дефицит калорий, достаток белка и физическая активность. А все эти баночки — лишь дорогая приправа к основному блюду», — заключила Мальцева.

