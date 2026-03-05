Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Исследование показало, что зумеры стали в разы чаще пить

The Guardian: представители поколения Z стали в разы чаще пить алкоголь
Hananeko_Studio/Shutterstock/FOTODOM

Исследование показало резкий рост злоупотребления алкоголем среди представителей поколения Z в начале их взрослой жизни, пишет The Guardian.

Согласно анализу ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), почти 68 процентов 23-летних респондентов сообщили, что хотя бы раз за последний год употребляли алкоголь в формате запоя — то есть выпивали шесть и более напитков за один раз. При этом 29 процентов делают это как минимум раз в месяц.

Также до 49 процентов увеличилось количество зумеров, хотя бы раз пробовавших легкие наркотики. При этом число тех, кто пробовал более тяжелые наркотики, увеличилось более чем втрое: с 10 процентов до 32 процентов.

Ведущий автор исследования, доктор Аасе Вилладсен, отметила, что поздний подростковый возраст и начало взрослой жизни традиционно являются периодом экспериментов. Однако рост употребления алкоголя и наркотиков в возрасте около 20 лет вызывает обеспокоенность, особенно если такое поведение закрепляется.

По ее словам, профилактические меры и образовательные программы должны уделять особое внимание наиболее уязвимым группам. Глава Института изучения алкоголя доктор Кэтрин Севери также подчеркнула, что молодые люди особенно уязвимы к воздействию алкоголя, поскольку человеческий мозг продолжает развиваться примерно до середины 20-летнего возраста.

Она отметила, что результаты исследования вызывают тревогу, поскольку показывают: представители поколения Z, которые употребляют алкоголь в начале своих 20 лет, могут пить столько же или даже больше, чем миллениалы в аналогичном возрасте.

Ранее HR-директор объяснила, как нужно работать с зумерами.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!