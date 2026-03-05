Исследование показало, что зумеры стали в разы чаще пить

Исследование показало резкий рост злоупотребления алкоголем среди представителей поколения Z в начале их взрослой жизни, пишет The Guardian.

Согласно анализу ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL), почти 68 процентов 23-летних респондентов сообщили, что хотя бы раз за последний год употребляли алкоголь в формате запоя — то есть выпивали шесть и более напитков за один раз. При этом 29 процентов делают это как минимум раз в месяц.

Также до 49 процентов увеличилось количество зумеров, хотя бы раз пробовавших легкие наркотики. При этом число тех, кто пробовал более тяжелые наркотики, увеличилось более чем втрое: с 10 процентов до 32 процентов.

Ведущий автор исследования, доктор Аасе Вилладсен, отметила, что поздний подростковый возраст и начало взрослой жизни традиционно являются периодом экспериментов. Однако рост употребления алкоголя и наркотиков в возрасте около 20 лет вызывает обеспокоенность, особенно если такое поведение закрепляется.

По ее словам, профилактические меры и образовательные программы должны уделять особое внимание наиболее уязвимым группам. Глава Института изучения алкоголя доктор Кэтрин Севери также подчеркнула, что молодые люди особенно уязвимы к воздействию алкоголя, поскольку человеческий мозг продолжает развиваться примерно до середины 20-летнего возраста.

Она отметила, что результаты исследования вызывают тревогу, поскольку показывают: представители поколения Z, которые употребляют алкоголь в начале своих 20 лет, могут пить столько же или даже больше, чем миллениалы в аналогичном возрасте.

