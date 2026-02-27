Размер шрифта
HR-директор объяснила, как нужно работать с зумерами

Эксперт Романова: молодых сотрудников можно привлечь с помощью системы поддержки
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Решение работодателей привлечь зумеров с помощью заработной платы, которая выше рынка, не способно решить проблему удержания сотрудников. Об этом «Известиям» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

Специалист объяснила, что высокая заработная плата для зумеров является фильтром, благодаря которому они только обращают внимание на вакансию.

«Как только пройден первый фильтр, сразу появляется еще несколько: насколько в компании развиты корпоративная культура, программы заботы о сотрудниках (реальные, а не номинальные), а еще какие задачи я буду выполнять и есть ли у меня возможность попробовать себя в различных направлениях», — отметила она.

По словам эксперта, молодые сотрудники отличаются стремлением к внутренней свободе и вниманием к своим потребностям. Зумерам также свойственны высокая автономность в рабочих процессах и осознанное стремление добиться баланса между карьерой и личной жизнью. При этом они ориентируются не на жесткий установленный график, а на собственные ресурсы, включаясь в работу при наличии энергии и делая паузы при ее отсутствии.

Помимо этого, зумеры особенно внимательно относятся к распределению своих сил и не соглашаются трудиться «ради работы». Для них важны смысл, совпадение ценностей с компанией, а также шанс действовать без излишних ограничений. При поисках молодых сотрудников работодателям важно четко сформулировать свои ценности и подготовить пространство для экспериментов.

HR-директор добавила, что также важно формировать систему поддержки для зумеров, которая воспринимается ими как базовый стандарт. Необходимо предоставлять психологическую помощь, спортивные активности, ДМС и другие предложения, направленные на благополучие работников. Также рекомендуется развивать программы для стажеров, которыми сейчас чаще всего становятся представители поколения Z.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут эффективно пройти собеседование.

 
