Общество

Латвиец увлекся рыбалкой в Псковском озере и случайно оказался в России

Delfi: латвийский рыбак случайно пересек контрольную линию в Псковском озере
Ints Kalnins/Reuters

Российские пограничники задержали латвийца, попавшего на территорию РФ во время рыбалки в акватории Псковского озера. Об этом пишет Delfi.

По данным журналистов, инцидент произошел утром 4 марта. Рыбак незаконно пересек временную контрольную линию в Псковском озере, разделяющую Эстонию и РФ. Мужчину заметил пограничник с эстонского кордона Саатсе, впоследствии информацию о нарушителе получили и российские специалисты.

«Российские пограничники задержали нарушителя <...>. Вечером того же дня состоялась встреча эстонских и российских пограничников. Незадолго до 19:00 российские пограничники передали гражданина Латвии эстонским коллегам», — говорится в статье.

Как рассказал сам латвиец, он увлекся рыбалкой и просто не заметил пограничных знаков.

В сентябре 2025 года шесть граждан Польши во время катания на гидроциклах в Вислинском (Калининградском) заливе Балтийского моря случайно пересекли российскую границу. Нарушители провели около семи минут в российских водах и вернулись обратно, но их остановили польские пограничники. В результате двум гидроциклистам вынесли предупреждение, остальных обязали выплатить штраф в размере 3000 золотых (69 тыс. рублей).

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

 
