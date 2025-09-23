На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поляки катались на гидроциклах по Вислинскому заливу и случайно заплыли в Россию

Граждан Польши наказали за пересечение границы с Россией на гидроциклах
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шестерых гидроциклистов наказали за случайное пересечение российской границы по воде. Об этом говорится на сайте пограничной охраны Польши.

Инцидент произошел 21 сентября в Вислинском заливе Балтийского моря, который в России известен как Калининградский. Шестеро человек, включая одного несовершеннолетнего пассажира, катались на трех гидроциклах в лагуне и вошли в закрытую для судоходства зону.

Они провели около семи минут в российских водах и вернулись обратно, после чего были остановлены польскими пограничниками, которые строго отреагировали на пересечение границы.

Гидроциклисты заверили, что не заметили пограничный буй и российскую пограничную базу в Нармельне. Наказанием для нарушителей стал штраф в размере 3000 злотых (69 тыс. рублей). Двое из них отделались предупреждением.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами