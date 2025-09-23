Поляки катались на гидроциклах по Вислинскому заливу и случайно заплыли в Россию

Граждан Польши наказали за пересечение границы с Россией на гидроциклах

Шестерых гидроциклистов наказали за случайное пересечение российской границы по воде. Об этом говорится на сайте пограничной охраны Польши.

Инцидент произошел 21 сентября в Вислинском заливе Балтийского моря, который в России известен как Калининградский. Шестеро человек, включая одного несовершеннолетнего пассажира, катались на трех гидроциклах в лагуне и вошли в закрытую для судоходства зону.

Они провели около семи минут в российских водах и вернулись обратно, после чего были остановлены польскими пограничниками, которые строго отреагировали на пересечение границы.

Гидроциклисты заверили, что не заметили пограничный буй и российскую пограничную базу в Нармельне. Наказанием для нарушителей стал штраф в размере 3000 злотых (69 тыс. рублей). Двое из них отделались предупреждением.

