Мужчина пришел к стоматологу с зубной болью и узнал, что рак разъел ему челюсть

У жаловавшегося на зубную боль мужчины из Британии обнаружили рак
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Великобритании пожаловался врачу на боль в зубах и узнал, что у него рак. Об этом сообщает The Mirror.

Во время отпуска мужчина почувствовал боль в левом клыке и обратил внимание на то, что передние зубы стали шататься. Помимо этого, наблюдались проблемы во время сморкания, а возле правой ноздри британец нащупал небольшую шишку.

Во время приема врач сделал рентгеновский снимок и удивил пациента тем, что не увидел некоторых костей. В последствии выяснилось, что в левой части носа у него образовалась опухоль, которая «съела» часть костей верхней челюсти. Ему диагностировали рак крови.

«Я ожидал, что это будет кариес или что-то подобное, просто поставлю пломбу и все. Я не ожидал, что это будет рак», – рассказал мужчина.

По словам супруги, британец всегда отличался хорошим здоровьем, поэтому эта новость была для них шокирующей.

Врачи заявили, что мужчине поможет вылечиться химиотерапия. На данный момент он проходит лечение, ему осталось сделать два из шести курсов.

Ранее ученые выяснили, как стресс может ускорять развитие рака.

 
