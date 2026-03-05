Размер шрифта
Стало известно, кто арендовал обрушившиеся цеха в Тульской области

ТАСС: две московские компании арендовали цеха под Тулой, где обрушилась кровля
МЧС России

Две московские компании арендовали цеха на заводе в городе Узловая в Тульской области, где в результате обрушения кровли погибли люди. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Цеха находятся в аренде у компаний ООО «Металлстройпроект» и ООО «Мосрезервуар», — рассказал источник агентства.

Обе компании выпускают металлоконструкции различного назначения. «Металлстройпроект» специализируется на изготовлении мостовых и строительных металлоконструкций, а также гидротехнического и нестандартного оборудования. «Мосрезервуар», в свою очередь, поставляет топливные модули и емкостные аппараты.

4 марта на заводе в городе Узловая произошло обрушение кровли цеха на площади 1200 квадратных метров. Как рассказали в МЧС России, крыша не выдержала вес скопившихся снега и льда.

В момент обрушения в здании находились 45 человек. Из них 43 человека смогли выбраться самостоятельно, еще двоих спасти не удалось. На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее появилось видео с места обрушения кровли цеха в Тульской области.

 
