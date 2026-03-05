Размер шрифта
Россиянам рассказали, как распознать опасную ссылку без перехода по ней

IT-эксперт Котилевец: на опасность ссылки указывают переставленные в ней буквы
Понять, что ссылка представляет опасность, не переходя по ней, возможно. Благодаря такому подходу удастся сохранить свои личные данные в безопасности. Об этом RT рассказал старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

По словам специалиста, первый и самый главный признак того, что ссылка представляет опасность, можно заметить в адресной строке или URL-ссылке. Зачастую мошенники мимикрируют под известные бренды, поэтому пользователям необходимо обращать на все лишние цифры, дефисы или переставленные буквы.

Помимо этого, на опасность может указывать то, что ссылка не ведет на уже знакомый домен, а является набором бессвязных символов или использует бесплатные конструкторы сайтов, пытаясь замаскироваться под серьезную структуру.

«На компьютере достаточно просто навести курсор на ссылку, не кликая по ней: в левом нижнем углу браузера или во всплывающей подсказке появится настоящий адрес перехода. На смартфоне нужно сделать долгое нажатие на ссылку — появится меню предпросмотра, где будет видно реальный URL. Если отправитель пишет вам о выигрыше или проблемах с банком, но прячет ссылку за словами «перейти», «оплатить» или «скачать», это уже повод для подозрений», — предупредил эксперт.

По его словам, также важно проанализировать контекст полученного сообщения и обратить внимание на визуальные признаки текста. В большинстве случаев опасные ссылке не приходят в одиночку. Вместе с ними пользователь получает текст, с помощью которого злоумышленники пытаются вызвать панику или жадность. При этом в таких сообщениях нередко можно заметить опечатки.

Ранее стали известны главные схемы мошенников перед 8 Марта.

 
