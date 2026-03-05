Размер шрифта
В Петербурге мигрант избил женщину и похитил ребенка

В Петербурге иностранца задержали за похищение сына
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Петербурга подозревают в нападении на супругу и похищении собственного ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Крыленко. По данным телеканала, 47-летний мигрант схватился за нож и стал угрожать находившимся в квартире родственникам. Помимо этого, он избил 30-летнюю супругу и похитил их полуторагодовалого ребенка.

Посадив несовершеннолетнего в машину, он уехал в неизвестном направлении. Затем он позвонил возлюбленной и потребовал предоставить документы сына. В случае, если она не сделает этого, отец грозился причинить вред ребенку.

Чтобы схватить мужчину, ввели план «Перехват». Иностранца и его 50-летнего брата задержали в машине, мальчик был с ними.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Ребенка тем временем направили в социальное учреждение. Там он будет находиться в ближайшее время.

Ранее россиянин 12 часов удерживал знакомую в подвале и едва не расправился с ней.

 
