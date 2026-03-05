Размер шрифта
В Японии вывеска фермы по сбору клубники упала и придавила трех туристов

Трое туристов в Японии получили травмы из-за упавшей на них вывески на ферме
Shutterstock/FOTODOM

В префектуре Тотиги в Японии трое туристов получили травмы после падения большой металлической вывески на территории фермы по сбору клубники, пишет NHK.

Инцидент произошел в городе Насу. Как сообщили представители объекта и экстренные службы, на территории туристической фермы внезапно упала крупная металлическая табличка.

По данным полиции и пожарной службы, вывеска размером примерно 3 на 4 метра была установлена на железном столбе, закрепленном на бетонном основании. Конструкция рухнула вместе с бетонным блоком, придавив находившихся рядом людей.

Под вывеской оказались трое туристов с Тайваня. Их оперативно извлекли спасатели и доставили в больницу. По информации полиции, все пострадавшие были в сознании и получили травмы ног и головы.

Метеорологи сообщили, что в момент происшествия в районе действовало предупреждение о сильном ветре. На ближайшей метеостанции зафиксировали максимальный порыв ветра скоростью до 27,4 метра в секунду.

Ранее фестиваль цветения сакуры в Японии был отменен из-за наплыва туристов.

 
