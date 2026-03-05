Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Насильника и палача 12-летней девочки приговорили к пожизненному в Югре

В Югре приговорили к пожизненному насильника и палача 12-летней девочки
Суды общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В Югре вынесли приговор насильнику и палачу 12-летней девочки, которая пропала 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ребенка без признаков жизни нашли в водосточном коллекторе 30 апреля 2011 года в городе Нягани. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако в 2022 году правоохранители установили причастность Владимира Борисова 1986 года рождения, но он скрылся. Мужчину объявили в международный розыск, и в октябре 2025 года его поймали в Первоуральске.

Борисова признали виновным по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима и частично удовлетворил гражданский иск на 3 млн рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ранее развращавшего воспитанницу тренера-педофила осудили во Владивостоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!