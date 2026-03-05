Насильника и палача 12-летней девочки приговорили к пожизненному в Югре

В Югре вынесли приговор насильнику и палачу 12-летней девочки, которая пропала 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ребенка без признаков жизни нашли в водосточном коллекторе 30 апреля 2011 года в городе Нягани. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако в 2022 году правоохранители установили причастность Владимира Борисова 1986 года рождения, но он скрылся. Мужчину объявили в международный розыск, и в октябре 2025 года его поймали в Первоуральске.

Борисова признали виновным по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима и частично удовлетворил гражданский иск на 3 млн рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

