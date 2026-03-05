Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Директор школы изменяла даты семестров, чтобы отправиться в круиз

В Англии директор школы переносила даты семестров ради своего отпуска
Solent News

Директор школы в Англии изменяла даты учебных семестров, чтобы отправиться в круиз, пишет Metro.

Как сообщили на трибунале Агентства по регулированию преподавания (TRA), Уайт Джой Баллард якобы дважды переносила даты семестров, чтобы они совпадали с ее личными отпусками, которые она проводила в круизах. Также утверждается, что на средства школы были куплены туристическое снаряжение, караоке-машина и как минимум один телевизор, которые практически не использовались в учебном процессе.

Кроме того, директор нарушала финансовые процедуры: она могла забирать наличные деньги домой, храня их в сумке, прежде чем внести средства в банк. Баллард не присутствовала на слушании лично, направив вместо себя представителя профсоюза. По словам представителя TRA Джима Олферта, она признала все фактические обстоятельства дела.

Нынешний директор школы Уилл Дойл заявил, что при Баллард в учреждении сформировалась «токсичная культура страха», из-за которой сотрудники боялись высказывать обеспокоенность ее действиями.

По его словам, перенос дат учебного года года серьезно повлиял на посещаемость.

Ранее в Англии директора уволили за то, что он потратил школьные деньги на оплату бензина.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!