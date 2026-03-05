Директор школы изменяла даты семестров, чтобы отправиться в круиз

Директор школы в Англии изменяла даты учебных семестров, чтобы отправиться в круиз, пишет Metro.

Как сообщили на трибунале Агентства по регулированию преподавания (TRA), Уайт Джой Баллард якобы дважды переносила даты семестров, чтобы они совпадали с ее личными отпусками, которые она проводила в круизах. Также утверждается, что на средства школы были куплены туристическое снаряжение, караоке-машина и как минимум один телевизор, которые практически не использовались в учебном процессе.

Кроме того, директор нарушала финансовые процедуры: она могла забирать наличные деньги домой, храня их в сумке, прежде чем внести средства в банк. Баллард не присутствовала на слушании лично, направив вместо себя представителя профсоюза. По словам представителя TRA Джима Олферта, она признала все фактические обстоятельства дела.

Нынешний директор школы Уилл Дойл заявил, что при Баллард в учреждении сформировалась «токсичная культура страха», из-за которой сотрудники боялись высказывать обеспокоенность ее действиями.

По его словам, перенос дат учебного года года серьезно повлиял на посещаемость.

Ранее в Англии директора уволили за то, что он потратил школьные деньги на оплату бензина.