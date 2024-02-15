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В Англии директора уволили за то, что он потратил школьные деньги на оплату бензина

Mirror: в Англии директор школы тратил бюджетные деньги на свои покупки

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Shutterstock

В Англии директора школы уволили за то, что он потратил бюджетные деньги на оплату бензина и на собственные расходы, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, бывший директор Ян Кэрролл тратил школьные деньги на оплату бензина, бронирования отелей и билетов, а также различных гаджетов. Мужчина, проработавший в британской системе образования больше 30 лет, отрицает все обвинения в свой адрес.

Кроме того, британец сообщил, что разбирательства по этому делу нанесли ему серьезный репутационный и моральный ущерб. Следствие по делу Яна продолжается, на данный момент ему запрещено работать в школах Англии как минимум до 30 января 2029 года.

Ранее в США учительницу начальных классов уволили после того, как в школе нашли ее аккаунт на OnlyFans. Сама американка заявила, что таким образом хотела найти подработку.

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