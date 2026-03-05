Размер шрифта
В Курской области детям выдали дипломы с неприличной опечаткой

В Курской области дети получили дипломы с опечаткой в названии района
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Родители детей в Курской области заметили на дипломах с подписью главы одного из районов странную опечатку. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, соответствующие бумаги за участие в местном фестивале выдали детям. Однако взрослые обратили внимание, что вместо «Золотухинского» их район назвали «Золохуинским».

В Доме культуры, который в соцсетях отчитался о мероприятии, прокомментировали ситуацию. Там подтвердили информацию об опечатке и причиной назвали «человеческий фактор». Представители организации добавили, что заменили дипломы на исправленные в течение двух дней.

«В сети, между тем, шутят, что «такую грамоту дети запомнят на всю жизнь», а «район уже никогда не будет прежним», – сообщается в публикации.

До этого в Эстонии властям из-за опечатки пришлось отменить закон, который позволяет снизить налог для онлайн-казино. Предполагалось, что нагрузка снизится с шести процентов до четырех. Ошибку выявил юрист одного казино.

Ранее Трамп совершил ошибку при написании имени президента Шри-Ланки.

 
