Общество

Стало известно, сколько россиян делают маникюр в салонах красоты

KP.RU: 34% россиян делают маникюр самостоятельно в домашних условиях
Треть россиян предпочитают делать маникюр в салонах красоты. При этом другая треть граждан не хотят тратить свое время на такие услуги. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов делают маникюр и педикюр в салонах красоты. Эти россияне признались, что не смогут сами привести в порядок ногти так же хорошо, как это делают специалисты. При этом многие опрошенные отметили, что во время процедуры они получают возможность расслабиться, пообщаться с мастером или просто отдохнуть от повседневных дел.

Однако другие 34% респондентов заявили, что недолюбливают салоны красоты. Они предпочитают делать маникюр в домашних условиях самостоятельно.

Еще 31% участников опроса рассказали, что вообще не делают себе маникюр. Эти россияне убирают только длину ногтей.

Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое». Респонденты поделились, что посещают маникюрные салоны только перед отпуском, праздниками и другими важными событиями.

Напомним, Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт для ногтевого сервиса, который начнет действовать в России с 30 апреля 2026 года. В этом документе установлены общие требования к картам процессов, а также описаны этапы их выполнения. Разработаны карты для различных услуг, в том числе маникюр, педикюр, уход за кожей рук и ног, укрепление, выравнивание, моделирование и коррекция искусственных ногтей, а также декоративное покрытие и снятие искусственных материалов.

Ранее были названы весенние тренды маникюра.

 
