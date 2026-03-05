Размер шрифта
Свердловчанин едва не расправился с незнакомкой на дороге из-за голосов в голове

В Каменске-Уральском мужчину осудили за нападение по зову голосов в голове
Попытка расправиться с женщиной из-за голосов в голове закончилась для жителя Свердловской области сроком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. По версии следствия, мужчина подбежал к женщине, с которой ранее не общался, и ударил в спину ножом. После этого россиянин толкнул пострадавшую на дорогу, прижал собой и продолжил наносить удары.

Остановиться мужчину заставил только ехавший автомобиль. Преступник скрылся, а водитель вызвал медиков. В больнице специалисты оказали пострадавшей помощь, ее удалось спасти.

Вскоре мужчину с ножом задержали. Он заявил, что напасть на женщину ему велели голоса в голове. Мужчина добавил, что якобы сам прекратил наносить удары и в какой-то момент сфотографировался с окровавленной женщиной, но удалил снимки.

«На основании судебно-психиатрической экспертизы суд признал подсудимого вменяемым», – сообщается в публикации.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, которые он проведет в ИК строгого режима. Помимо этого, суд назначил пострадавшей компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее попугай помог полиции в раскрытии тяжкого преступления.

 
