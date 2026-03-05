Сотрудницу прокуратуры в Новосибирске избили на работе из-за 6 тысяч рублей

В Новосибирске сотрудницу прокуратуры избили на рабочем месте из-за документов, которые она не подписала. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел в здании областной прокуратуры. Финансист, приглашенная три года назад для упорядочения финансов, включая компенсации проезда, из-за нарушений отказалась подписывать документы, переданные сотрудником материально-технического отдела — по этим бумагам он хотел получить компенсацию проезда в 6 тысяч рублей.

Полтора месяца спустя он снова принес документы, но без исправлений, и сотрудница вновь отказалась подписывать. После телефонного разговора на повышенных тонах мужчина ворвался в кабинет, ударил женщину кулаком, повалил на пол, сдавил руки на ее шее и угрожал выбросить в окно и физически устранить ее. Сбежавшиеся на шум коллеги вызвали полицию.

После этого агрессора уволили, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Пострадавшая находится на больничном и настаивает на наказании для обидчика. Отмечается, что в январе ей вынесли дисциплинарное взыскание, что некоторые расценивают как намек на увольнение.

