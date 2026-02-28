Российская пенсионерка попала в больницу, выпив уксус вместо воды

В Чувашии спасли пожилую женщину, которая случайно выпила уксус. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в праздничные дни. Пенсионерка получила химический ожог ротовой полости и пищевода, случайно перепутав 70% уксус с водой. Ее экстренно госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

Врачи провели пациентке промывание желудка через зонд и инфузионную терапию. После необходимого лечения состояние пожилой женщины улучшилось.

Медики напомнили, что тяжелые бытовые отравления часто вызывают привычные вещества — уксус, бытовая химия, лекарства. Врачи порекомендовали хранить их в закрытом виде отдельно от продуктов, а от просроченных или ненужных избавляться.

