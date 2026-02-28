Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российская пенсионерка попала в больницу, выпив уксус вместо воды

В Чувашии пенсионерка случайно выпила уксус вместо воды
Shutterstock

В Чувашии спасли пожилую женщину, которая случайно выпила уксус. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в праздничные дни. Пенсионерка получила химический ожог ротовой полости и пищевода, случайно перепутав 70% уксус с водой. Ее экстренно госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

Врачи провели пациентке промывание желудка через зонд и инфузионную терапию. После необходимого лечения состояние пожилой женщины улучшилось.

Медики напомнили, что тяжелые бытовые отравления часто вызывают привычные вещества — уксус, бытовая химия, лекарства. Врачи порекомендовали хранить их в закрытом виде отдельно от продуктов, а от просроченных или ненужных избавляться.

Ранее в Приморье мужчина отравился уксусом, перепутав его с алкоголем.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!