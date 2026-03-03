Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Тюмени задержали мужчину за избиение ребенка на детской площадке

Тюменцу грозит срок за избиение ребенка на детской площадке
Кадр из видео/Telegram

В Тюмени задержали мужчину, который избил ребенка на детской площадке. Об этом пишет Ura.ru.

Сотрудники УМВД Росии по Тюменской области установили личность нападавшего и опросили его. По данному факту СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел на территории ЖК «Первая линия. Гавань». Сообщалось, что мальчики попросили школьника вернуть снегокат, который тот якобы взял у девочек из соседнего дома. После отказа в конфликт вмешался отец одного из мальчиков. На кадрах с места заметно, как он наносит удар школьнику, затем, когда тот падает, ставит на колени и заламывает руки.

Ранее женщина избила сына-аутиста в российском селе и попала на видео.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!