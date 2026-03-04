Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врачи рассказали, какое питание поможет добиться чистой кожи

Pravda.Ru: клетчатка поможет добиться чистой кожи
Shutterstock

Разнообразный рацион питания поможет добиться чистой кожи без высыпаний. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, важно потреблять больше клетчатки, которая выступает «топливом» для полезных бактерий, синтезирующих короткоцепочечные жирные кислоты. Последние обладают противовоспалительным эффектом. Эксперты советуют включать в меню продукты, богатые антиоксидантами. Например, имбирь, который помогает снизить оксидативный стресс.

«Важно следить не только за тем, что мы едим, но и как организм усваивает эти вещества. Дефицит цинка, витаминов группы B и А часто является следствием плохой работы кишечника, а не их отсутствия в пище. Если же вы начали активный уход и заметили временное ухудшение, возможно, вы столкнулись с феноменом — пурджингом кожи, который важно отличить от истинного воспаления из-за диеты», — добавили в сообщении.

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова до этого в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что самые необходимые средства для ежедневного ухода за кожей лица — это питательные сыворотки и кремы, а вот от масок и патчей можно легко отказаться. По ее словам, базовый уход за кожей лица включает очищение, уход за кожей вокруг глаз и питание.

Ранее косметолог объяснила, почему шелушится кожа зимой.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!