Врачи рассказали, какое питание поможет добиться чистой кожи

Разнообразный рацион питания поможет добиться чистой кожи без высыпаний. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, важно потреблять больше клетчатки, которая выступает «топливом» для полезных бактерий, синтезирующих короткоцепочечные жирные кислоты. Последние обладают противовоспалительным эффектом. Эксперты советуют включать в меню продукты, богатые антиоксидантами. Например, имбирь, который помогает снизить оксидативный стресс.

«Важно следить не только за тем, что мы едим, но и как организм усваивает эти вещества. Дефицит цинка, витаминов группы B и А часто является следствием плохой работы кишечника, а не их отсутствия в пище. Если же вы начали активный уход и заметили временное ухудшение, возможно, вы столкнулись с феноменом — пурджингом кожи, который важно отличить от истинного воспаления из-за диеты», — добавили в сообщении.

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова до этого в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что самые необходимые средства для ежедневного ухода за кожей лица — это питательные сыворотки и кремы, а вот от масок и патчей можно легко отказаться. По ее словам, базовый уход за кожей лица включает очищение, уход за кожей вокруг глаз и питание.

