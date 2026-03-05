Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач назвал главные факторы, провоцирующие тромбоз

Врач Богачев: прием некоторых лекарств может спровоцировать тромбоз
Shutterstock

Наследственность, травмы, обезвоживание организма, инфекции и некоторые лекарственные препараты могут спровоцировать тромбоз вен. Об этом Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев.

По его словам, на наследственную предрасположенность указывают эпизоды тромбозов или тромбофлебитов у близких родственников, а также ранние инфаркты и инсульты в семье. К внешним факторам он отнес тяжелые травмы конечностей, особенно переломы с длительной фиксацией гипсом. Кроме того, тромбы могут образоваться из-за неконтролируемого приема препаратов женских половых гормонов, на фоне тяжелых инфекционных заболеваний, а также онкологических процессов.

«Если происходит так называемый немотивированный тромбоз, когда нет очевидной причины его появления, такого пациента обязательно нужно обследовать. Нередко онкологические заболевания даже на ранних стадиях могут проявляться тромбозами поверхностных или глубоких вен. Поэтому в таких случаях необходимо проходить дополнительную диагностику», — подчеркнул Богачев.

Испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо до этого говорил, что перелет в узких джинсах может повысить риск тромбоза — опасного состояния, при котором в венах образуются сгустки крови, способные привести к тяжелым осложнениям. По словам врача, тесные джинсы сдавливают ноги и нарушают венозный отток — движение крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это может привести к застою крови и образованию тромбов.

Ранее сообщалось, что в России научились лечить самые сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!