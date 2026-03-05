Врач назвал главные факторы, провоцирующие тромбоз

Наследственность, травмы, обезвоживание организма, инфекции и некоторые лекарственные препараты могут спровоцировать тромбоз вен. Об этом Pravda.Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев.

По его словам, на наследственную предрасположенность указывают эпизоды тромбозов или тромбофлебитов у близких родственников, а также ранние инфаркты и инсульты в семье. К внешним факторам он отнес тяжелые травмы конечностей, особенно переломы с длительной фиксацией гипсом. Кроме того, тромбы могут образоваться из-за неконтролируемого приема препаратов женских половых гормонов, на фоне тяжелых инфекционных заболеваний, а также онкологических процессов.

«Если происходит так называемый немотивированный тромбоз, когда нет очевидной причины его появления, такого пациента обязательно нужно обследовать. Нередко онкологические заболевания даже на ранних стадиях могут проявляться тромбозами поверхностных или глубоких вен. Поэтому в таких случаях необходимо проходить дополнительную диагностику», — подчеркнул Богачев.

Испанский специалист по неотложной медицине и гематологии Мануэль Висо до этого говорил, что перелет в узких джинсах может повысить риск тромбоза — опасного состояния, при котором в венах образуются сгустки крови, способные привести к тяжелым осложнениям. По словам врача, тесные джинсы сдавливают ноги и нарушают венозный отток — движение крови от нижних конечностей к сердцу. В условиях длительного сидения в самолете это может привести к застою крови и образованию тромбов.

