Психиатр назвал нетипичные первые признаки шизофрении

Постепенное изменение личности, утрата прежних интересов и нарастающая замкнутость могут указывать на развитие шизофрении на ранней стадии. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев.

«Шизофрения может проявляться по-разному. В ряде случаев это неадекватное поведение, бред — стойкие убеждения, в которых невозможно разубедить пациента, а также галлюцинации различного вида: зрительные, обонятельные, тактильные. Это острое начало, которое сразу бросается в глаза. Но бывает и подострое развитие, когда человек постепенно меняется, становится более замкнутым, угрюмым, изменяются его интересы и мышление», — пояснил эксперт.

По его словам, на ранней стадии пациенты могут распознать симптомы самостоятельно, если у них сохранилось критическое отношение к состоянию. Психиатр призвал не игнорировать тревожные признаки и обратиться к специалисту за помощью. Бурцев отметил, что это поможет повысить шансы взять заболевание под контроль.

Российские ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского до этого разработали метод, позволяющий выявлять шизофрению по четырем типам реакций мозга на лица других людей. Группа специалистов провела эксперимент с участием 86 добровольцев: 26 пациентов страдали шизофренией, 26 — шизоаффективным расстройством, а у 34 не было психических нарушений. Шизоаффективное расстройство сочетает признаки шизофрении и расстройства настроения. Это состояние можно назвать промежуточной клинической формой между этими двумя типами нарушений.

Ранее был найден общий биомаркер шизофрении и биполярного расстройства.