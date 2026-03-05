Диетолог назвала полезную замену конфетам

Наиболее оптимальной заменой конфет могут стать зефир и пастила. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По ее словам, часто их едят спортсмены, поскольку эти сладости позволяют получить быстрые углеводы при минимальном содержании жира. Они используют их как источник быстрой энергии, а также для восстановления запасов гликогена. Диетолог уточнила, что зефир и пастила позволят «добрать» суточную норму углеводов.

«За счет отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются», – подчеркнула Кованова.

Она добавила, что в состав классического зефира входят яблочное пюре, яичный белок, сахар и природные загустители (пектин или агар-агар), которые положительно влияют на пищеварение.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что один из самых частых советов худеющим — «откажитесь от сладкого». Однако сам по себе кусок торта не провоцирует набор веса: человек поправляется не из-за конкретного продукта, а из-за того, что систематически получает больше калорий, чем расходует.

