Общество

Некоторые россияне получат пенсии за март раньше срока

Соцфонд: около 4 млн россиян получат пенсии досрочно перед длинными выходными
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россияне, которые обычно получают пенсии на банковские карты с 7-го по 9-е число каждого месяца, в этот раз получат выплаты раньше — 6 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

В ведомстве пояснили, что перенос связан с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международный женский день. В Соцфонде отметили, что часть пенсионеров получит выплаты заранее: средства перечислят до праздников тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7-го по 9-е марта. Поскольку эти даты приходятся на длинные выходные, деньги поступят 6 марта — в последний рабочий день перед праздниками.

Выплаты через почту также придут раньше, если пенсионер получает их 8-го числа, так как в этот день доставка проводиться не будет. Тем, кто обычно получает пенсию 7-го и 9-го числа, почтовая доставка пройдет по обычному графику. В пресс-службе уточнили, что конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными следует узнавать непосредственно в почтовом отделении.

Если вместе с пенсией россиянин получает и другие выплаты Социального фонда, они также поступят заранее. Подавать дополнительные заявления не требуется — средства перечислят автоматически.

В Соцфонде напомнили, что досрочная выплата перед длинными выходными распространяется на все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности.

По предварительным данным ведомства, предпраздничная доставка пенсий затронет около 4 млн россиян.

Ранее в Госдуме напомнили, что у некоторых россиян с апреля вырастут пенсии.

 
