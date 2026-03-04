Осужденная на 3,5 года создательница «Джингликов» оспорила приговор

Адвокаты Ольги Потаповой, создательницы анимационного сериала «Джинглики», обжаловали приговор Останкинского районного суда Москвы, приговорившего Потапову к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом «Газете.Ru» сообщила сторона защиты Потаповой.

По версии следствия, Потапова якобы «разработала план хищения» средств инвестора В. Г. Седых. Защита настаивала, что в ходе следствия не было установлено ни самого события преступления, ни причастности Ольги Потаповой.

Суд в своем решении посчитал, что Потапова, «имитируя высокодоходный проект и прибыльную деятельность» совершила мошенничество. Представленные стороной защиты доказательства, а именно успех анимационного сериала «Джинглики», который получил несколько международных премий, учтены не были

Кроме того, суд посчитал, что Потапова «в моменте расследования уголовного дела родила третьего ребенка, имея двух несовершеннолетних детей, осознавая возможность наступления негативных последствий, в том числе для детей, и оставления детей без родительской опеки, но не воспользовалась возможностью отказа от совершения преступления», поэтому у Потаповой нет оснований для предоставлении отсрочки для отбывания наказания, с учетом нахождения на иждивении трех детей.

«Мы обжаловали приговор 26 февраля. Считаем его незаконным ввиду многочисленных нарушений права на защиту. Дело дважды отправлялось на доследование и при рассмотрении материалов дела в суде причины, по которым оно возвращалось на доследование, не были устранены, однако суд счел возможным и так рассмотреть это дело. Судья Минкина демонстративно во время судебного следствия не учитывала аргументированные и подтвержденные документально доводы защиты, отказывала в исследовании доказательств и в приобщении их к материалам дела, но при этом брала на веру слова потерпевшего», — заявил адвокат Александр Кофтенкин.

По его словам, в суде все свидетели обвинения дали показания в пользу Потаповой, однако прокурор в своей заключительной речи посчитал, что вина подзащитной полностью доказана. И тоже не усмотрел в трех ее детях законных оснований для применения закона об отсрочке.

«В данный момент Потапова находится в нечеловеческих условиях содержания в женском следственном изоляторе № 6 в камере, в которой находятся 40 человек. Нами были направлены письма к Уполномоченному по правам человека РФ, в правозащитные организации», — добавил Кофтенкин.

«Джинглики» – многосерийный мультфильм, снятый по мотивам сказок одного из популярных российских писателей Олега Роя. Первый сезон вышел в 2017 году.

