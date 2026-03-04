Размер шрифта
Врач рассказала о главной опасности в питании современных детей

Нутрициолог Соломатина: современные дети получают из еды слишком много энергии
Oksana Kuzmina/Shutterstock/FOTODOM

Если раньше российские бабушки и дедушки при кормлении детей и внуков ориентировались на калорийность, которой не хватало, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Дети получают в избытке сладкой и калорийной пищи, накапливая столько энергии, что после нее могут ее потратить. Важно пересмотреть рацион питания детей с акцентом на клетчатку, овощи и фрукты, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Современные дети меньше ходят пешком и бегают, реже активно играют на улице в футбол и прочие подвижные игры, все больше времени проводя статично. В то же время раньше варенье, торты и газировка были большой редкостью, а сегодня они в доступе практически у каждого ребенка – на этом фоне калорий поступает в организм больше, чем тратится, объяснила врач.

«Мало того что еда изобилует энергией такой, которая легко очень поступает в организм. И даже не нужно тратить калории, чтобы ее переварить и эту энергию извлечь», — пояснила она.

В такой пище мало важных для физического развития ребенка элементов, поэтому неправильное питание фактически разрушает здоровье детей, подчеркнула Соломатина. Проявиться проблемы могут уже в подростковом возрасте при перестройке организма. Например, если в детстве ребенок не получил достаточно кальция, то впоследствии у него будет слабая костная ткань.

«Мы потом можем хоть «упиться» каким-нибудь дополнительным кальцием, он уже будет только поддерживать только то, что есть. А все это закладывается в детстве», — подчеркнула врач.

Она призвала обязательно включить в рацион ребенка клетчатку, овощи и фрукты всех цветов, подчеркнув, что каждый такой продукт насыщает организм важными микроэлементами. Также важно регулярное потребление орехов, продуктов, богатых витамином D и полезными жирами. Это, в том числе, рыба, яичные желтки, печень трески, оливковое масло.

Ранее врач рассказала, как повысить успеваемость ребенка с помощью питания.

 
