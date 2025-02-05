Таксист из Индии удивил соцсети, превратив свой автомобиль в «роскошный салон»

NDTV: в Индии таксист превратил свою машину в роскошный салон для пассажиров

Водитель такси в Индии удивил соцсети, превратив свой автомобиль в «роскошный салон» для пассажиров, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, водитель переосмыслил стандарты обслуживания клиентов, превратив свой автомобиль в настоящий мобильный магазин с бесплатными товарами. Его машина укомплектована всем, что может понадобиться пассажирам: от Wi-Fi и закусок до лекарств и предметов личной гигиены. В ассортименте — бутилированная вода, зонтики, дезинфицирующие средства, салфетки, обезболивающие, антациды, антигистаминные препараты, а также английские булавки, зубная паста, духи и даже крем для обуви. Все эти удобства предоставляются абсолютно бесплатно, что делает поездку незабываемой.

«Нашел такси, которое лучше, чем самолеты», — написал один из впечатленных пассажиров.

Многие также отметили, что поездка в таком автомобиле больше напоминает пребывание в роскошном лаундже, чем обычную поездку на такси.

Ранее таксист в США отказался везти 200-килограммовую пассажирку из-за ее габаритов.