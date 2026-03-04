Размер шрифта
В Крыму трех молодых людей наказали за осквернение братской могилы

Трое крымчан поплатились за осквернение памятника советским воинам
В Крыму трех молодых людей оштрафовали за осквернение памятника, сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в конце июля 2025 года в поселке Орджоникидзе.

Установлено, что трое юношей, в том числе 17-летний подросток, поочередно взобрались на памятник, установленный на территории объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов 1941 — 1942 годы», и снимали свои действия на камеру мобильного телефона.

Позже видео появилось в одной из социальных сетей. В отношении героев ролика возбудили дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц).

Молодые люди вину признали и раскаялись. Подсудимых приговорили к штрафам, размер которых не уточняется.

Ранее в Калининграде осудили пару, которая прикурила от Вечного огня и украла цветы.

 
