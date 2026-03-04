В России могут ограничить продажу билетов сразу в несколько стран

Росавиация выпустила рекомендации для российских авиакомпаний, призвав их приостановить до 7 марта продажу билетов на рейсы в страны Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ, Иран и Израиль. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

Отмечается, что эти меры необходимы для того, чтобы минимизировать риски для пассажиров в связи со сложной геополитической обстановкой на Ближнем Востоке.

«Рекомендация касается продажи билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ», — пояснили в ведомстве.

3 марта министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, до прекращения активных боевых действий в связи с конфликтом США и Ирана. Граждан России, которые сейчас находятся в регионе, призвали соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе воздержаться от посещения потенциально опасных районов и выполнять указания местных властей.

Тысячи россиян застряли в странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов в связи с конфликтом США и Ирана. Многих из них принудительно выселяют из отелей в связи с заездом новых гостей. Россиянам приходится самостоятельно искать и оплачивать себе жилье. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, однако туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее о ситуации с туристами — в материале «Газеты.Ru».

