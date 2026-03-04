Суд заблокировал Telegram-каналы с ответами на ОГЭ и ЕГЭ

Суд заблокировал в Telegram каналы, публикующие ответы на ОГЭ и ЕГЭ 2026 года

В Москве суд по требованию прокуратуры принял решение заблокировать несколько Telegram-каналов с ответами на ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать запрещенной к распространению в РФ информацию, размещенную в Telegram-каналах», — говорится в документе.

Суд пришел к выводу, что информация на данных сайтах нарушает права граждан России на образование. Отмечается, что в результате было заблокировано не менее трех Telegram-каналов.

До этого сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета обнаружили несколько Telegram-каналов с ответами по ОГЭ и ЕГЭ за 2025 и 2026 годы. Доступ к ним предоставлялся без каких-либо возрастных ограничений.

В Рособрнадзоре при этом исключили вероятность утечки вариантов и ответов ЕГЭ в сеть Интернет. По словам главы ведомства Анзора Музаева, действующая система контроля за созданием и хранением экзаменационных материалов отличается высоким уровнем безопасности и прошла ряд экспертных проверок.

