В Госдуме раскрыли, сколько денег могут вернуть россияне за занятия спортом

Россияне могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год из уплаченного НДФЛ за траты на занятия спортом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Он отметил, что государство призывает граждан заниматься спортом, поскольку это полезно и важно, а также продлевает жизнь. Кроме того. оно мотивирует к этому живыми деньгами.

«Получить можно до 19,5 тысячи рублей в год. Спорт — инвестиция в здоровье. А налоговый вычет — возврат части этих инвестиций государством», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что соответствующий вычет могут получить налоговые резиденты РФ, уплачивающие НДФЛ по ставке 13% или 15%. Парламентарий уточнил, что вычет не предоставляется нерезидентам, безработным, самозанятым, индивидуальным предпринимателям на специальных режимах — упрощенке, патенте или едином сельхозналоге.

Как отметил Свищев, общий лимит социальных налоговых вычетов на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение составляет 150 тысяч рублей в год. От данной суммы и рассчитывается возврат. К примеру, если гражданин заплатил за свой абонемент в фитнес 100 тысяч рублей, государство вернет ему 13 тысяч. Максимальные 19,5 тысяч рублей могут получить те, кто за год потратил на спорт не менее 150 тысяч рублей, продолжил депутат.

