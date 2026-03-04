Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме раскрыли, сколько денег могут вернуть россияне за занятия спортом

Депутат Свищев: граждане могут вернуть до 19,5 тысячи рублей за занятия спортом
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год из уплаченного НДФЛ за траты на занятия спортом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Он отметил, что государство призывает граждан заниматься спортом, поскольку это полезно и важно, а также продлевает жизнь. Кроме того. оно мотивирует к этому живыми деньгами.

«Получить можно до 19,5 тысячи рублей в год. Спорт — инвестиция в здоровье. А налоговый вычет — возврат части этих инвестиций государством», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что соответствующий вычет могут получить налоговые резиденты РФ, уплачивающие НДФЛ по ставке 13% или 15%. Парламентарий уточнил, что вычет не предоставляется нерезидентам, безработным, самозанятым, индивидуальным предпринимателям на специальных режимах — упрощенке, патенте или едином сельхозналоге.

Как отметил Свищев, общий лимит социальных налоговых вычетов на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение составляет 150 тысяч рублей в год. От данной суммы и рассчитывается возврат. К примеру, если гражданин заплатил за свой абонемент в фитнес 100 тысяч рублей, государство вернет ему 13 тысяч. Максимальные 19,5 тысяч рублей могут получить те, кто за год потратил на спорт не менее 150 тысяч рублей, продолжил депутат.

На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России повышенный налоговый вычет за расходы на лечение родителей.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать и оформить налоговый вычет в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!