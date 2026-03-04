Размер шрифта
Экс-советнику главы Ростовской области вызвали скорую в зал суда

Бывший советник главы Ростовской области Виктор Гончаров, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, в зале суда попросил о помощи медиков. Об этом пишет Telegram-канал DonDay.

Как стало известно журналистам, Гончаров болен. Во время пребывания в СИЗО у него случился рецидив заболевания. Из-за этого у него наблюдается частичная потеря слуха, кровотечение и сильные головные боли.

«Почему это рецидив произошел сейчас, я не знаю. Мы просили у врача рекомендации по лечению, он сказал только личный осмотр. Ночью не сплю, меняю только ватки, потому что постоянно течет кровь с гноем, я даже привез с собой ватки, как доказательства. Как это скажется на моем здоровье в дальнейшем, я не знаю», — сказал Гончаров на суде.

В связи с этим экс-советник попросил судью вызывать скорую. Суд удовлетворил ходатайство.

Гончарова задержали 21 февраля. Его дело связано с делом задержанного замгубернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, выяснили журналисты. Экс-чиновника подозревают в причастности к незаконному выделению 155 млн рублей поддержки аграрным предприятиям, находившимся в плачевном финансовом положении. Впоследствии компании стали банкротами, а деньги были присвоены.

Источник РИА Новости утверждает, что именно Гончаров распорядился о выделении данных средств, когда еще занимал должность первого вице-губернатора Ростовской области.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.

 
