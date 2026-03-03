Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина 13 лет насиловал дочь и ее подруг, подмешивая им снотворное в молоко

В Нидерландах мужчина насиловал дочь и ее подруг, подмешивая им снотворное
Shutterstock

В Нидерландах суд приговорил 46-летнего мужчину к 18 годам тюрьмы с психиатрическим лечением за систематическое насилие над дочерью, племянницей и 16 ее подругами. Об этом сообщает NL Times.

Преступления совершались с 2011 по 2024 год, мужчина насиловал девочек во время ночевок в его доме или кемпинге, предварительно усыпляя их сильнодействующими препаратами, которые он подмешивал детям в шоколадное молоко.

О произошедшем стало известно летом 2024 года, когда одна из жертв не выпила шоколад, проснулась ночью и застала насильника рядом с собой. Она рассказала родителям, те обратились в полицию. Ван Б. дал признательные показания, суд признал его виновным в 37 преступлениях, в отношении 18 жертв, включая изнасилование и изготовление детской порнографии.

До этого мужчина похитил мать пятерых детей и изнасиловал из-за отказа продолжать отношения. Угрожая электрошокером, он затолкал пострадавшую в машину. В пути он хватал бывшую партнершу за горло, избивал и насиловал. В конце концов преступник отпустил женщину, и она вернулась домой, где дочь вызвала полицию.

Ранее подростки засунули школьнице в рот камни и жестоко изнасиловали в саду.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!