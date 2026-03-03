Мужчина 13 лет насиловал дочь и ее подруг, подмешивая им снотворное в молоко

В Нидерландах мужчина насиловал дочь и ее подруг, подмешивая им снотворное

В Нидерландах суд приговорил 46-летнего мужчину к 18 годам тюрьмы с психиатрическим лечением за систематическое насилие над дочерью, племянницей и 16 ее подругами. Об этом сообщает NL Times.

Преступления совершались с 2011 по 2024 год, мужчина насиловал девочек во время ночевок в его доме или кемпинге, предварительно усыпляя их сильнодействующими препаратами, которые он подмешивал детям в шоколадное молоко.

О произошедшем стало известно летом 2024 года, когда одна из жертв не выпила шоколад, проснулась ночью и застала насильника рядом с собой. Она рассказала родителям, те обратились в полицию. Ван Б. дал признательные показания, суд признал его виновным в 37 преступлениях, в отношении 18 жертв, включая изнасилование и изготовление детской порнографии.

До этого мужчина похитил мать пятерых детей и изнасиловал из-за отказа продолжать отношения. Угрожая электрошокером, он затолкал пострадавшую в машину. В пути он хватал бывшую партнершу за горло, избивал и насиловал. В конце концов преступник отпустил женщину, и она вернулась домой, где дочь вызвала полицию.

