Матвиенко объяснила, почему застопорился отказ от клеток в залах суда

Матвиенко выразила надежду на ускоренный отказ от клеток в судебных залах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на ускоренное решение вопроса об отказе от так называемых клеток в залах судебных заседаний по делам о ненасильственных преступлениях. Об этом она заявила в ходе согласования кандидатов в судьи, передает РИА Новости.

По словам председателя верхней палаты российского парламента, процесс отказа от специальных заграждений в залах судебных заседаний хоть и идет, но слишком медленно — в первую очередь из-за позиции МВД, которое считает эту инициативу затратной для бюджета.

Матвиенко заявила, что общими усилиями законодателей и судейского сообщества этот вопрос можно будет наконец-то решить, и назвала отказ от клеток давно назревшей идеей.

Тему о клетках подняла сенатор Людмила Нарусова, которая входит в состав конституционной комиссии СФ. По ее словам, эти заграждения — избыточная мера, если судят человека, не обвиняемого в насилии.

Отказ от клеток поддержал и первый зампред Верховного суда РФ Владимир Давыдов. Он напомнил, что у практики использования защитных ограждений нет исторического обоснования, и заверил в готовности судейского сообщества помочь с разработкой законопроекта.

Ранее отказ от клеток в залах суда поддержал Игорь Краснов, возглавляющий сейчас Верховный суд.