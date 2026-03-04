Омбудсмен рассказала о притеснении русскоязычного населения на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте репрессий русскоязычного населения на Украине и пытках российских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе представления в Совфеде доклада о деятельности за 2025 год Москалькова рассказала, что на Украине гонениям подвергаются Русская православная церковь Московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане. По ее словам, российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство, и пыткам.

В феврале стало известно, что Украина в 2025 году была признана виновной в нарушении прав человека наибольшее количество раз среди всех государств — членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал украинский юрист Владимир Богатырь. Он сослался на данные доклада ЕСПЧ за прошлый год, из которого следует, что в отношении Украины было принято 164 решения, из них в 160 суд констатировал хотя бы одно нарушение.

