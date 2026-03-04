Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Омбудсмен рассказала о притеснении русскоязычного населения на Украине

Москалькова заявила о росте репрессий русскоязычного населения на Украине
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте репрессий русскоязычного населения на Украине и пытках российских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе представления в Совфеде доклада о деятельности за 2025 год Москалькова рассказала, что на Украине гонениям подвергаются Русская православная церковь Московского патриархата, ее бывшие священнослужители и прихожане. По ее словам, российские военнопленные нередко подвергаются действиям, унижающим человеческое достоинство, и пыткам.

В феврале стало известно, что Украина в 2025 году была признана виновной в нарушении прав человека наибольшее количество раз среди всех государств — членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом написал украинский юрист Владимир Богатырь. Он сослался на данные доклада ЕСПЧ за прошлый год, из которого следует, что в отношении Украины было принято 164 решения, из них в 160 суд констатировал хотя бы одно нарушение.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!