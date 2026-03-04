Размер шрифта
Эндокринолог объяснила, помогут ли кардиотренировки похудеть надолго

Врач Тананакина: одни кардиотренировки помогут похудеть лишь на время
Shutterstock

Похудеть только с помощью регулярных кардионагрузок возможно. Однако одни такие тренировки не принесут устойчивого результата. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Бег, велосипед или плавание увеличивают расход энергии. За 45 минут умеренной нагрузки можно сжечь 300-500 килокалорий. Однако в долгосрочной перспективе такой подход малоэффективен», — объяснила специалист.

По ее словам, человеческий организм способен быстро адаптироваться к однотипной нагрузке.

Врач также подчеркнула, что чрезмерное количество кардиотренировок без необходимого для восстановления времени повышает уровень кортизола. В результате появляется риск столкнуться накоплением абдоминального жира, а также с отсутствием увеличения мышечной массы. При этом эксперт напомнила, что именно мышцы являются главным «потребителем» калорий, когда тело находится в состоянии покоя.

Руководитель отдела клинической геронтологии Российский геронтологический научно-клинический центр, профессор кафедры болезней старения Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско до этого рассказала «Газете.Ru», что распределение нагрузки в течение недели эффективнее и безопаснее для здоровья, чем двухчасовая тренировка раз в неделю. По ее словам, такой подход снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений, а также поддерживает минеральную плотность костей и мышечную массу.

Ранее тренер объяснил, когда можно начинать пробежки на улице.

 
