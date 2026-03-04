Размер шрифта
В Подмосковье главу поселка и его замов заподозрили в крупных взятках

СК: главу администрации Серебряных Прудов заподозрили во взятках
Олег Павлихин/VK

Главу муниципального округа Серебряные Пруды и троих его заместителей задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении главы округа, трех его заместителей и директора муниципального казенного учреждения «Центр торгов», которых подозревают в получении взяток. Также фигурантами дела стали индивидуальный предприниматель и генеральный директор компании, которых подозревают в даче взяток.

Имен пока не раскрыли, но, согласно актуальным данным на сайте администрации, главой поселка является Олег Павлихин.

По версии следствия, в сговоре с подозреваемым были первый заместитель руководителя, два заместителя и директор муниципального предприятия. Следствие считает, что они организовали схему получения денег от предпринимателей.

Установлено, что фигуранты получили от коммерсантов 850 тыс. рублей и 5 млн рублей за общее покровительство при исполнении контрактов с администрацией на уборку снега, ремонт дорог и благоустройство территории. После получения денег подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению.

В региональном управлении СК добавили, что уголовное дело возбудили по материалам оперативных подразделений ФСБ России. Следователи уже провели допросы, обыски и выемки. В настоящее время продолжается сбор доказательств и устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.

Ранее задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» по подозрению в получении взяток.

 
