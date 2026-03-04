Родители рассказали о ЧП с отравлением детей в челябинском бассейне

360.ru: после отравления в бассейне Челябинска у детей начались рвота и кашель

В челябинском бассейне дети отравились хлором. Как рассказала мама одного из пострадавших мальчиков, посетители, включая взрослых, которые находились в помещении с бассейном и парилкой, почувствовали себя плохо почти сразу, как вошли внутрь. Уже через десять минут их стало тошнить от сильного запаха хлора, начало резать глаза, рассказала женщина 360.ru.

После появления симптомов недомогания родители обратились к администратору и попросили проверить вентиляцию в помещении, сообщила мама пострадавшего ребенка. По ее словам, представители учреждения сообщили, что вентиляция отключена, после чего посоветовали просто проветрить помещение, открыв окно. Родители после этого начали выводить детей в комнату отдыха или парилку, но на тот момент они уже отравились – начали кашлять и чихать.

После возвращения домой, по словам женщины, у ее сына усилились симптомы недомогания.

«У него открылся сильный сухой кашель, началась рвота, было головокружение и слабость. Рвало два дня, — сообщила она. — Скорая помощь предположила ротавирусную инфекцию, врач из детской поликлиники также не связывал симптомы с возможным воздействием хлора».

Женщина добавила, что сама также обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ожог конъюнктивальных мешков обоих глаз. У других детей и их родителей появились схожие симптомы, одного ребенка госпитализировали, других оставили на лечение дома.

Пострадали от отравления дети 8, 11 и 13 лет. По словам женщины, она уже дала показания о случившемся.

Напомним, после инцидента с отравлением детей парами хлора в челябинском бассейне следователи возбудили уголовное дело после проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, а также изъяли из организации документы и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.

