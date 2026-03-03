После отравления детей в челябинском бассейне завели уголовное дело

В Челябинске завели дело после отравления детей в бассейне

В Челябинске после инцидента с отравлением детей парами хлора завели дело. Об этом сообщает 74.RU.

Следователи возбудили уголовное дело после проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, а также изъяли из организации документы и назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Инцидент произошел, когда четыре семьи отдыхали в водно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев. По дороге домой четверо детей в возрасте девяти, десяти и 13 лет после плавания в бассейне пожаловались на недомогание и резь в глазах — медики диагностировали у них отравление хлором.

