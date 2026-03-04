Размер шрифта
Жителя Крыма арестовали за шпионаж в пользу Украины

Крымчанина арестовали на два месяца за шпионаж в пользу военной разведки Киева
РИА Новости

Суд арестовал жителя Крыма за шпионаж для военной разведки Киева. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральная служба безопасности по региону и городу Севастополю.

«Киевским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Мужчина 1988 года рождения был задержан в Бахчисарайском районе республики. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма». Также обвиняемый проходит по статье «Госизмена».

В ФСБ сообщали, что крымчанин вышел на контакт с сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины через Telegram. Он, как утверждается, передавал украинской стороне данные о местах дислокации военнослужащих ВС РФ, техники и вооружения, по которым в дальнейшем наносились удары.

Кроме того, задержанный, по данным силовиков, публиковал в интернете комментарии в поддержку Украины, отрицательно высказывался в отношении жителей Крыма, руководства и российских военнослужащих.

Ранее в Москве арестовали мужчину за подготовку терактов и публичное оправдание терроризма.

 
